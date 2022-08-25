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    Piyasa analisti ekonomiyi anlatırken koltuktan düştü

    YouTube'da BTCHaber TV isimli kanalda Emirhan Erdoğan'ın programına konuk olan Tunç Şatıroğlu, enflasyon sorusunu yanıtlayacakken oturduğu koltuktan düştü.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:06
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    Piyasa analisti ekonomiyi anlatırken koltuktan düştü

    Piyasa Analisti Tunç Şatıroğlu, YouTube'da yayın yapan BTCHaber TV isimli kanalda Emirhan Erdoğan'ın konuğu oldu.

    Şatıroğlu, Erdoğan'ın sorularını yanıtlarken ortaya ilginç anlar çıktı.

    Enflasyon sorusuyla koltuktan düştü

    Erdoğan "Yüksek enflasyon düşer mi?" diye sorduğu esnada Şatıroğlu, koltuktan düştü.

    Bir anda kendini yerde bulan Şatıroğlu'nun o anları canlı yayına yansıdı.

    "Fenalık geçirmedim, koltuk kaydı ben de boşluğa oturdum"

    Programdan sonra açıklama yapan Şatıroğlu, “Fenalık geçirmedim. Yayında görüntü donunca kalkıp network fişini çekip tekrar taktım. Ancak aceleyle otururken koltuk kaydı ben de boşluğa oturmuş oldum. Kalktım tekrar Fed'i, Bitcoin'i vs anlattım. Fenalık geçirsem nasıl anlatayım hemen? Komedi işte.” ifadelerini kullandı.

    Piyasa analisti ekonomiyi anlatırken koltuktan düştü ViDEO

    Piyasa analisti ekonomiyi anlatırken koltuktan düştü #1

    Piyasa analisti ekonomiyi anlatırken koltuktan düştü #2

    Piyasa analisti ekonomiyi anlatırken koltuktan düştü #3


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