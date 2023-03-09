Polat Alemdar'ın eski aşkı bakın kimmiş! Evlendiğini öğrenince gözyaşlarına boğulmuş! O isim şoke edecek Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile tanınan Necati Şaşmaz, özel hayatıyla gündem oldu. Başarılı ve sevilen ismin bir dönem aşk yaşadığı güzel, herkesi dumur etti. O isim, Muhteşem Yüzyıl'dan çıktı.

15 Aralık 1971 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Necati Şaşmaz'ın asıl mesleği turizmciliktir.

Bir dönem Kanada ve ABD'de yaşayan Şaşmaz, Osman Sınav'ın tasarladığı ve Raci Şaşmaz'ın kaleme aldığı Kurtlar Vadisi ile tanınmaya başlandı.

Bu dizide Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Özgü Namal ile birlikte yer alan Şaşmaz, Polat Alemdar karakterine hayat verdi.

15 Ocak 2003 yılında Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan dizi, kısa bir süre içerisinde efsaneler arasına yerleşti.

Dizisinin efsane olmasıyla birlikte Necati Şaşmaz, Polat karakteriyle de Tğrk televizyon tarihinin untulmaz isimleri arasına adını yazdırdı.

Kurtlar Vadisi'nin serilerinde de rol alan ve yeniden bu diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Şaşmaz, özel hayatıyla gündem oldu.

Uzun zamandır ekranlarda olmamasına rağmen popülaritesini kaybetmeyen Şaşmaz'ın eski aşkını duyanlar bir hayli şaşırdı.

İşte Polat'ın eski sevgilisi

Necati Şaşmaz bir dönem Muhteşem Yüzyıl dizisinde de yer alan Nur Fettahoğlu ile birlikteydi. Evlenecekleri konuşulan ikili ani bir kararla ayrıldı.

Hatta o dönem Nur Fettahoğlu'nun Necati Şaşmaz'ın evlilik haberini internetten öğrendiği ve gözyaşlarına boğulduğu iddia edildi.

Sürpriz bir şekilde evlenen Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz ile eşi Nagehan Kaşıkçı, balayında mutluluk pozu vermişti.