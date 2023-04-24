Polat Alemdar'ın Nazife Anne'si ortaya çıktı! Kurtlar Vadisi'nden sonra bir değişti pir değişti!

Herkesin severek izlediği Kurtlar Vadisi dizisinde Necati Şaşmaz, Polat Alemdar karakterine hayat verdi.
Başarılı isim Polat Alemdar karakteri sayesinde tanındı ve uzun zamandır da bu şekilde akıllarda yer alıyor.
Polat Alemdar karakteri ile ünlenen Necati Şaşmaz'ın annesini ise Serpil Tamur oynadı.
Temuz, dizide Nazife Anne karakterine hayat verdi. Birçok projede yer almasına rağmen bu dizi sayesinde adını duyurmayı başardı.
Serpil Tamur'un Kurtlar Vadisiden sonra ne yaptığı ve son haliyse merak konusu oldu.
İşte Serpil Temur'un son hali
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer alan Serpil Tamur, son haliyle gündem oldu.
Dizide Haminne karakterini canlandıran Serpil Tamur, Kurtlar Vadisi'nden sonra yeni bir rol ile akıllara kazındı.
Serpil Tamur'un son halini görenler, "Nazife Anne hiç değişmemişsin" demekten kendisini alamadı.