Polat Alemdar'ın pamuk annesiydi! Kurtlar Vadisi'nin o ismi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı çıktı

Polat Alemdar'ın pamuk annesiydi! Kurtlar Vadisi'nin o ismi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı çıktı

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Nazife Anne' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Serpil Tamur'un şimdilerde ne yaptığı merak edilmeye başladı. Başarılı oyuncu, dizi setlerinden elini ayağını çekmedi.

4 sezondan ve 97 bölümden oluşan Kurtlar Vadisi dizisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de yayınlanmaya başladı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz ve Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı dizi, kısa süre içerisinde adeta fırtına gibi esti.

Yapımcılığını Raci Şaşmaz ve Osman Sınav'ın yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda da yine Osman Sınav oturdu.

Sadece başrol oyuncuları değil dizinin kadrosunda yer alan tüm oyuncuların yıldızı parlarken, Polat Alemdar karakterine ise Necati Şaşmaz yer verdi.

Şaşmaz'ın dizideki annesini canlandıran Serpil Tamur, "Nazife Anne" karakteriyle akıllara kazındı.

Polat Alemdar'ın üyesi annesini canlandıran Temur, yıllar sonraki hali ile yeniden gündem oldu.

SERPİL TEMUR, BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YILDIZI ÇIKTI

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen Bir Zamanlar Çukurova, ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Ayfer Tunç'un kaleme aldığı ATV'nin TIMS&B imzalı dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolünde ise birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın yer aldığı başrolde Serpil Tamur, Haminne karakterini canlandırıyor.

Yıllar içinde bir hayli değişen Temur'u Kurtlar Vadisi seyircileri tanımakta zorlanırken, tecrübeli isim setlerden geri kalmıyor.

AYRILIK YAŞANABİLİR

Dizide Haminne karakterini canlandıran Serpil Tamur, Kerem Alışık ile bir araya geldi. Tiyatro çıkışı gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Tamur, dizi hakkında ilginç bir açıklama yaptı. Oyuncu dizisinin devam ettiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı;

“Dizim devam ediyor. Birlikteydik Kerem ile dizide. Ama Kerem ayrıldı. Darısı benim başıma. İnşallah devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova.”

Serpil Tamur’un diziden ayrılmak istediğini anlatan sözleri şaşkınlık yarattı.