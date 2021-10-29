Polat'ın en dişli düşmanıydı! Kurtlar Vadisi'nin İskender'i Musa Uzunlar bomba projeyle dönüyor

''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde hayat verdiği İskender Büyük karakteriyle hafızalara kazınan Musa Uzunlar, 8 bölümlük "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" adlı dijital dizinin kadrosuna katıldı.

Yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Ceylan Özgün Özçelik'in oturduğu ve İrfan Şahin'in patronu olduğu ''Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'' adlı dizinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Perihan Mağden'in aynı adlı romanından uyarlanan 8 bölümlük Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin çekimleri Kapadokya'nın ardından Antalya'da sürüyor.

Senaryosunu Ertan Kurtulan'ın kaleme aldığı ve dijital dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanacak olan dizinin çekimlerinin 3 hafta sürmesi planlanıyor.

Başrolünde Melisa Sözen'in yer aldığı dizinin kadrosuna, Birand Tunca ve Deniz Karaoğlu'nun ardından bomba bir isim daha dahil oldu.

KURTLAR VADİSİ'NİN YILDIZI KONUK OLUYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde İskender Büyük karakterine hayat veren Musa Uzunlar, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisine konuk oldu.

Ayrıca şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan MİT destekli Teşkilat dizisinde rol alan Hakan Boyav da merakla beklenen diziye konuk olan isimler arasında yer aldı.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği İskender karakteri ile hafızalara kazınan Musa Uzunlar, ayrıca ''Poyraz Karayel'' dizisinde canlandırdığı Bahri Umman rolüyle de adından söz ettirdi.

''Fatmagül'ün Suçu Ne'' dizisinde Reşat Yaşaran karakteriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Musa Uzunlar, son dönemde dizilerde yer almıyordu.

Usta oyuncu, 2018 yılında 8 bölüm süren ''8. Gün'' dizisinin ardından geçen sezon, 5 bölüm devam eden ''Bir Annenin Günahı'' dizisinde rol almıştı.