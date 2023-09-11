Popstar’da engellilerin sesiydi! Sergül Kan’ın son hali şoke etti 2000’li yıllara damga vuran Popstar yarışmasında engellilerin sesi olan Serkül Kan, yıllar sonra ortaya çıktı. Popstar Serkül’ün son halini gören gözlerine inanamadı.

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2000'lerin en çok konuşulan ve ilgi gören programlarından biri olan Popstar yarışması, birçok yetenekli ismin önünü açtı.

Bu yarışmada sahne alan isimlerin arasında dikkat çekenlerden biri de Serkül Kan'dı.

Serkül Kan, Popstar yarışmasında üç hafta üst üste birinci olarak büyük bir çıkış yapmıştı.

Armağan Çağlayan, Serkül Kan'ın performansını değerlendirirken, "İnsanlar sana acıyor, acıdıkları için oy veriyorlar" yorumunu yapmıştı.

Bu yorum üzerine Serkül Kan, seyircilere seslenerek, "Bana sadece engelli olduğum için oy attığınızı iddia ediyorlar. Eğer böyleyse lütfen bana oy göndermeyin" demişti.

Bu konuşmanın ardından 1 hafta sonunda ise yarışmadan elenmişti.

Son hali şaşırttı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Popstar Serkül’ün son hali ortaya çıktı. Ünlü ismin yıllar içindeki değişimini gören gözlerine inanamadı.

İşte Popstar Serkül'ün son hali...