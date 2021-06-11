Postacı filmi ne zaman, nerede çekildi? Postacı filmi konusu ve oyuncuları..

Postacı filmi ne zaman, nerede çekildi? Postacı filmi konusu ve oyuncuları..

Türk sinemasının klasikleri arasında gösterilen Postacı filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yeniden izleyicisi ile buluşuyor. Peki Postacı filmi nerede çekildi? İşte Postacı konusu ve oyuncuları..

Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik'in yer aldığı Postacı filmi, bu akşam saat 20.00'de Fox TV ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Memduh Ün'ün üstlendiği komedi türündeki bu başyapıt, 1984 yılında vizyona girdi.

Konusu ve oyuncuları ile döneminin en iddialı yapıtlarından biri olan bu filmi ilk kez izleyecek olan vatandaşlar ise 'Postacı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?' sorularına yanıt arıyor.

Peki Postacı filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte Postacı filmi konusu ve oyuncuları...

POSTACI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik’in yer aldığı Postacı filmi, Beşiktaş’ta çekildi.

POSTACI FİLMİ KONUSU

Sevtap ve mahallede görevli posta dağıtıcısı Adem birbirlerine sevdalıdır. Sevtap 30 yaşına kadar bekar kaldığı ve onu kimse beğenmediği için halen kızdır ve Adem'e kalmıştır. Fakat bu aşka karşı çıkan biri vardır; Sevtap'ın ağabeyi Latif.

Latif Alman kültürü ile yetişmiş ancak tam anlamıyla hanzo olarak tabir edilebilecek biridir. Bir gün Sevtap ve Adem, Sevtap'ın babasına olayı kabul ettirebilmek içini onun ağzından bir telgraf çekerler. Bu telgraftan sonra düğün hazırlıklarına başlanır.

Fakat bu esnada ağabey Latif Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapar ve ikilinin foyası ortaya çıkar. Latif, Adem'i vurmak pahasına bu işe karşı çıkar. Daha sonra hiç gönlü olmasa da bu evliliği kabullenir ve Adem'in her istediğini yerine getirir.

POSTACI FİLMİ OYUNCULARI