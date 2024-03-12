Poyraz, Dominikli ailenin evinden erzak çaldı! Evrim Keklik'in açıklamaları olay oldu Survivor All Star'da yaşanan skandal büyük yankı uyandırdı. Eski yarışmacılardan Evrim Keklik, Poyraz'ın erzak hırsızlığı olayı hakkında yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

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ensonhaber.com

TV8'in popüler yarışma programı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Her bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor'ın son bölümünde yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mavi takım yarışmacılarından Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine gizlice girerek erzak çaldığını açıklayan Acun Ilıcalı yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi.

Poyraz'a Survivor tarihinde görülmemiş bir ceza vereceklerini söyleyen Ilıcalı, Poyraz'a 10 ödülden yararlanamama cezası verildiğini açıkladı.

Dominikli bir ailenin evinden erzak çaldığı ortaya çıkan Survivor yarışmacısı Poyraz'ın aldığı ceza, eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'i tatmin etmedi.

Yaşanan bu olay sosyal medyanın diline düşerken eski Survivor yarışmacılarından Evrim Keklik sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Evrim Keklik açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Biliyorsunuz ki bizler, anamızın babamızın hayrına gitmiyoruz özellikle All Star senelerinde para kazanılıyor ve biz para kazanıyoruz. Bedavadan kimse bize para vermiyor, oradaki o zor şartlar sayesinde.

Herkesin ne kadar aldığı da Instagram'da çarşaf çarşaf yazdı biliyorsunuz. Böyle ödül cezaları verileceğine 'senin bir haftalığını kesiyorum' dese Acun bey, bakın bakalım çalmalar çırpmalar bu kadar geniş çaplı oluşabiliyor mu?