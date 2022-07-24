Poyraz Karayel'in Ayşegül'ü mayosuyla nefes kesti! Deniz sonrası duş aldı, ıslak ıslak...

Poyraz Karayel dizisinde Ayşegül'e hayat veren Burçin Terzioğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozları ile hayranlarının aklını başından aldı.

9 Mart 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burçin Terzioğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı.

Mahallenin Muhtarları, Çiçek Taksi, Yılan Hikayesi ve Kadın İsterse gibi dizilerde yer alan Terzioğlu, Fırtına dizisi sayesinde akıllara kazındı.

Murat Yıldırım ile birlikte yer aldığı Fırtına dizisinde "Zeynep" karakteriyle ilk başrolünü kapan Terzioğlu, kariyerinde iyi bir çıkış elde etti ve başarılı projelerine devam etti.

20 Haziran 2008 yılında Murat Yıldırım ile evlenen ve 2014 yılında boşanan Terzioğlu, Ezel ve Merhamet dizileriyle devam etti.

En büyük çıkışını yakaladığı Poyraz Karayel'de Zeynep karakterine hayat veren oyuncu, Fırtına'dan sonra büyük bir kitle kazandı.

Bu dizide tanıştığı İlker Kaleli ile aşk yaşayan ve uzun süren gündemde olan Terzioğlu, bu ilişkisini aniden sonlandırdı.

Çiftin ayrılması hayranlarını üzerken kendisini ise veren güzel oyuncu, 2021 yılında Yalancı isimli dizide yer aldı.

Şu sıralar ekranlardan uzak olan ve tatilin keyfini süren Burçin Terzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla nefes kesti.

Burçin Terzioğlu'nun güzelliğine tam not

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, tatilin tadını çıkaran ünlüler arasında yerini aldı.

Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşan ve dinlenen güzel oyuncu, çilleriyle dikkati çekti.

Hem oyunculuğu hem de sempatikl tavırlarıyla dikkati çeken Terzioğlu, mayosuyla poz vermeyi ise ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu bugün yaptığı paylaşımda güneşlenirken çekildiği fotoğrafa yer verdi. Burçin Terzioğlu paylaşımına şu notu düştü:

"Selam güneş lekeleri, selam çiller"

En doğal haliyle verdiği pozunu paylaşan Burçin Terzioğlu, çillerinin vücudunun bir kusuru olarak görmediğini vurgulayan bu paylaşımıyla beğeni topladı.