Poyraz Karayel'in İsa'sını görünce şoke olacaksınız! Değişmiş ama öyle böyle değil...

Poyraz Karayel'in İsa'sını görünce şoke olacaksınız! Değişmiş ama öyle böyle değil...

Poyraz Karayel dizisinde İsa karakterine hayat veren Emirhan Akbaba, kocaman bir delikanlı oldu. Oyunculuğa küçük yaşta adım atan ve herkese kendisini sevdiren Akbaba'nın son haline övgü yağdı.

Başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın paylaştığı, Kanal D'de yayınlanan Poyraz Karayel, 3 sezon sürdü ve 82. bölümde sezon finali verdi.

7 Ocak 2015'te Kanal D'de seyirci karşısına çıkan dizinin senaryosu Ethem Özışık kaleme alırken, kadrosunda da başarılı oyuncular boy gösterdi.

Dizinin baş karakteri Poyraz Karayel'in hayatını anlatan projede yer alan oyunculardan Emirhan Akbaba ise İsa'ya hayat verdi.

Kamera önüne küçük yaşta geçen Emirhan Akbaba, İsa karakteri sayesinde kısa süre içerisinde tanındı ve sevildi.

Bir zamanların çocuk oyuncusu olan genç isim, uzun bir süredir herhangi bir projede boy göstermedi.

Ancak sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşan genç oyuncu, son hali ile gündeme gelmeyi başardı.

EMİRHAN AKBABA'NIN SON HALİ

2010 yılında Şen Yuva dizisi ile oyunculuğa başlayan Emirhan Akbaba, sonraki zamanlarda birçok projede yer aldı.

2001 doğumlu olan genç yıldız, en büyük çıkışını ise sevilen dizi Poyraz Karayel'de gösterdi. Poyraz Karayel, Suskunlar, Şen Yuva, James Potter Ve Kılıcın Varisi gibi projelerin kadrosunda boy gösteren Akbaba, şimdilerde değişimi ile gündeme geliyor.

Instagram'da 27 bin takipçisi olan Emirhan Akbaba'nın son haline "Maşallah", "Yakışıklı erkek", "Bi insanın gülüşü hiç mi değişmez" tarzında yorumlar yapılıyor.

Genç ve yakışıklı bir delikanlı olan Emirhan Akbaba'nın hayranları, onu daha sık ekranda görmek istiyor.