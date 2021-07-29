Prenses Diana ile Prens Charles'ın düğün pastası satılıyor! Pastanın satış fiyatı..

Evlilikleri ile bir döneme damga vuran Prenses Diana ve Prens Charles'ın düğün pastası satılacak. 40 yıl sonra satışa çıkan pastanın ne kadara satılacağı ise merak konusu oldu.

Prenses Diana ve Prens Charles, masal gibi bir düğünle evlendi.

Bir döneme damga vuran çift, boşanma kararı alarak sevenlerini üzmüştü.

Boşanmanın ardından kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Diana, günümüzde hala sevilen ve konuşulan birisi.

William ve Harry adında iki çocuğu olan çiftin düğün pastası ise 40 yıl sonra satışa çıkarıldı.

Pastanın satışa çıkarılmasının ardından, fiyatı merak edilmeye başlandı. Meraklıları, "Düğün pastasının satış fiyatı ne kadar?" sorusunu gündeme taşıdı.

PRENS CHARLES VE PRENSES DİANA'NIN DÜĞÜN PASTASI NE KADARA SATILACAK?

Prenses Diana ile Prens Charles'ın düğün pastasından yıllardır korunan bir dilim, açık artırmaya çıkarılıyor. 40 yıl önce bugün evlenen çiftin pasta diliminin 500 sterline (Yaklaşık 6 bin lira) satılması bekleniyor.

Badem ezmeli "büyük dilim" olarak tanımlanan pasta, 23 resmi düğün pastasından birinden geliyor ve kraliyet arması şeklinde şekerle süsleniyor.

PASTA YILLARCA SAKLANDI

Pasta diliminin, Kraliçe Anne'nin Clarence House'daki konutuna gelen Moyra Smith adlı bir kraliyet üyesine sunulduğu, Smith’in ise pastayı yıllarca sakladığı öğrenildi. Smith’in pasta diliminin üstünü streç filmle kapladığı ve üzerindeki etikete el yazısıyla “Dikkatli tutun. Prens Charles ve Prenses Diana'nın düğün pastası.” yazdığı görüldü.

Smith’in ailesi pastayı 2008’de bir koleksiyoncuya sattı. Ancak pasta şimdi yeniden açık artırmaya çıkarılıyor.

Pasta dilimi, orijinal beyaz ve gümüş sunum kutusunda, düğün tarihi ve bilgileriyle birlikte satışa çıkarılıyor. Üzerinde, "Buckingham Sarayı 29 Temmuz 1981" yazısı yer alıyor.