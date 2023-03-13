Prenses Diana'dan büyük itiraf: Oğlunu istemeyen Kral Charles bakın ne yapmış! ŞOKE EDEN OLAY... Prenses Diana öldü ancak itirafları bitmiyor. Diana ölmedne önce sarayda bazı röportajlar verdi. Bu ropöortajlarda ise bazı itiraflarda bulundu. Yıllar sonra ortaya çıkan bu itiraflar, Prenses Diana'nın yaşadığı zorlukları bir kez daha ortaya koydu.

1 Temmuz 1961 yılında dünyaya gelen Prenses Diana, Kral Charles ile evlendikten sonra adını tüm dünyaya duyurdu.

Evliliği tüm dünya tarafından ilgiyle takip edilen Diana, acı dolu bir hayata başlayacağından habersizdi...

Heyecanlı ve Kral Charles'a büyük bir aşk besleyen Diana, kral tarafından defalarca aldatıldı. Sarayda zor günler geçiren Diana, boşandıktan sonra bile özgürlüğüne kavuşamadı.

Halkın sevgilisi olan ve yardım çalışmalarıyla tüm dünyada kalplere giren Prenses, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden farklı olduğunu hep hissettirdi.

Güzelliği ve iyilikleriyle ölümünden sonra bile gündemden düşmeyen Diana, boşanmasının sessiz - sedasız olmasını istemedi.

Prenses Diana, saraya röportaj vermek için çağırdığı gazetecilere bazı itiraflarda bulundu ve yaşadığı zor süreçleri anlattı.

Oldukça zor günler geçiren ve eşinden sevgi görmediğini söyleyen Prenses Diana'nın itirafları ise herkesi derinden sarstı.

"Kral oğlunu istemedi"

Andrew Morton'un Diana: Gerçek Hikayesinde, anlatıldığına göre Diana, Kraliyet'in ilk çocuğu Prens William'ın doğumuna ilişkin medyadan büyük miktarda baskı hissetmiş.

Prenses, ''William doğmalıydı çünkü artık baskı baskıyı kaldıramadım, dayanılmaz hale geliyordu. Sanki herkes beni her gün izliyor gibiydi. William doğduktan sonra çok mutlu hissettim'' demiş.

Prenses Diana yaptığı itirafların devamında, Prens Charles'ın her zaman bir kızı istediğini söyleyerek,

''Harry'nin erkek bir çocuk olacağını biliyordum çünkü taramayı gördüm. Charles her zaman bir kız istedi. İki çocuk istedi ve bir kız istedi. Harry'nin bir erkek çocuk olduğunu biliyordum ve ona söylemedim'' dedi.