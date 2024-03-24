Prenses Diana'dan yadigar kalmıştı! Kate Middleton'ın yüzüğü tüyler ürpertti Kayıp olduğu iddialarıyla dünyayı çalkalayan Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, ortaya çıktı. Kanser olduğunu açıklayan Prenses'ın parmağındaki mavi safir yüzük sosyal medyada dikkat çekti. Gizemli yüzüğün anlamı ise duyanları şoke etti.

ensonhaber.com

Son günlerde dünyanın en çok konuştuğu isimlerden olan Galler Prensesi Kate Middleton, "kayıp" iddiasıyla gündeme geldi.

Kraliyet Ailesi'nden açıklama beklenirken gelen video dünyayı şoke etti.

Middleton, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

Prens William'ın eşi Kate Middleton, son zamanlarda evliliği ve gizemli kayboluşuyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Middleton'ın parmağında taşıdığı safir taşlı yüzük, Prens William'ın evlilik teklifi sırasında annesi Prenses Diana'nın da taktığı bir yüzük olarak biliniyor. Ancak son günlerde, bu yüzüğün lanetli olduğuna dair çıkan söylentiler, Kate'in kayboluşuyla ilişkilendiriliyor.

İşte Kate'in safir yüzüğü ve anlamı...

Diana'nın karması

Prenses Kate'in parmağındaki safir taşlı yüzüğün lanetli olduğu ve bu yüzüğün onun mutsuzluğuna neden olduğu iddia ediliyor.

Mavi safir yüzük, Prens William'ın annesi Prenses Diana'nın da parmağında bulunan ve mutsuz bir evliliğin sembolü olarak bilinen bir yüzük.

Astrolojik anlamda Satürn gezegenini temsil eden yüzüğün zorlukları da beraberinde getirdiğine inanılıyor.

Diana'nın hayatına bakıldığında Kate'in de aynı yüzüğü takması, karmayı çağrıştırıyor.