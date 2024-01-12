Prestij Meselesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Prestij Meselesi filmi kimi anlatıyor?
ensonhaber.com

Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Müzik etrafında gelişen hikâyeleri anlattığı Prestij Meselesi filmi, 3 Şubat'ta vizyona girdi ancak 6 Şubat'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle vizyondan çekildi.

Hilmi Topaloğlu öncülüğünde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in kariyerlerinin yükselişini ele alan Prestij Meselesi, bu akşam televizyonda yayınlanacak.

Filme denk gelen izleyiciler, detayları merakla araştırıyor. Peki, Prestij Meselesi kimi anlatıyor? Prestij Meselesi film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte film detayları...

Prestij Meselesi film konusu

Prestij Meselesi filmi, 1991 yılında Hilmi Topaloğlu tarafından kurulan Prestij Müzik’in heyecan verici hikayesini konu ediniyor.

Prestij Müzik, 90’lı yıllarda Türk müziğine damga vuran bir müzik şirketidir. Prestij Müzik’in bünyesinde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent gibi yetenekli sanatçılar yer almıştır.

Filmde, bu sanatçıların ilk albümlerini çıkarmalarını, meşhur olmalarını ve Hilmi Topaloğlu ile olan ilişkilerini işleniyor.

Aynı zamanda 90’ların müzik kültürünü, sosyal hayatını ve siyasi olaylarını da yansıtıyor.

Prestij Meselesi oyuncuları

Engin Hepileri - Hilmi Topaloğlu

Eser Yenenler - Şinasi

Aslıhan Güner - Semiha

Biran Damla Yılmaz - Gölhan

Şebnem Bozoklu - Jale

Melisa Döngel - Ayşen

Mahmut Kırmızıgül - Mahsun Kırmızıgül

Onur Gözeten - Özcan Deniz

Ali Erkin - Haluk Levent

Ali Sürmeli - Mehmet Ersoy

Melek Baykal

Erkan Petekkaya - Gani

Zafer Ergin - Fahrettin Aslan

Defne Samyeli - Kendisi[8]

Ece Yaşar - Sevgi

Bülent Emrah Parlak - Mustafa Topaloğlu