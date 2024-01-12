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Prestij Meselesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Prestij Meselesi filmi kimi anlatıyor?

Prestij Meselesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Prestij Meselesi filmi kimi anlatıyor? Vizyonda büyük bir ilgi gören Mahsun Kırmızıgül2ün Prestij Meselesi filmi, bu akşam TV'de...Peki, Prestij Meselesi kimi anlatıyor, konusu nedir? Prestij Meselesi oyuncuları kimler? İşte kadrosu ve filmin detayları...