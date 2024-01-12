Prestij Meselesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Prestij Meselesi filmi kimi anlatıyor?

Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Müzik etrafında gelişen hikâyeleri anlattığı Prestij Meselesi filmi, 3 Şubat'ta vizyona girdi ancak 6 Şubat'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle vizyondan çekildi.
Hilmi Topaloğlu öncülüğünde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in kariyerlerinin yükselişini ele alan Prestij Meselesi, bu akşam televizyonda yayınlanacak.
Filme denk gelen izleyiciler, detayları merakla araştırıyor. Peki, Prestij Meselesi kimi anlatıyor? Prestij Meselesi film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte film detayları...
Prestij Meselesi film konusu
Prestij Meselesi filmi, 1991 yılında Hilmi Topaloğlu tarafından kurulan Prestij Müzik’in heyecan verici hikayesini konu ediniyor.
Prestij Müzik, 90’lı yıllarda Türk müziğine damga vuran bir müzik şirketidir. Prestij Müzik’in bünyesinde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent gibi yetenekli sanatçılar yer almıştır.
Filmde, bu sanatçıların ilk albümlerini çıkarmalarını, meşhur olmalarını ve Hilmi Topaloğlu ile olan ilişkilerini işleniyor.
Aynı zamanda 90’ların müzik kültürünü, sosyal hayatını ve siyasi olaylarını da yansıtıyor.
Prestij Meselesi oyuncuları
Engin Hepileri - Hilmi Topaloğlu
Eser Yenenler - Şinasi
Aslıhan Güner - Semiha
Biran Damla Yılmaz - Gölhan
Şebnem Bozoklu - Jale
Melisa Döngel - Ayşen
Mahmut Kırmızıgül - Mahsun Kırmızıgül
Onur Gözeten - Özcan Deniz
Ali Erkin - Haluk Levent
Ali Sürmeli - Mehmet Ersoy
Melek Baykal
Erkan Petekkaya - Gani
Zafer Ergin - Fahrettin Aslan
Defne Samyeli - Kendisi[8]
Ece Yaşar - Sevgi
Bülent Emrah Parlak - Mustafa Topaloğlu