Prof. Dr. Hasan Tezer kimdir? Prof. Dr. Hasan Tezer hayatı ve biyografisi..

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, 11 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konukları arasında yer alıyor. Peki, Prof. Dr. Hasan Tezer kimdir?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, yaptığı açıklamalarla vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor.

11 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuk olan Tezer'in hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.



Peki, Prof. Dr. Hasan Tezer kimdir? İşte, Prof. Dr. Hasan Tezer hayatı ve biyografisi..

PROF. DR. HASAN TEZER KİMDİR?

Prof. Dr. Hasan Tezer, ilk ve orta öğrenimini Antakya'da tamamlamıştır. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1997 yılında mezun olan Tezer, 1998 yılında S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasına başlamış ve 2003 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuştur.

Tezer, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı'nda yan dal ihtisasını tamamlamıştır.

Devlet Hizmet Yükümlülüğü'nü yapmak üzere Ankara Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ataması yapılmıştır.

Nisan 2010'da Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Doçenti olan Tezer, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı'na öğretim üyesi olmuştur. Halen burada çalışmaya devam etmektedir.

Febril Nötropeni, Çocuklarda Bağışıklama, Hastane Enfeksiyonları ve Zoonotik Hastalıklar özel ilgilendiği alanlar arasındadır.



