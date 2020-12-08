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    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk yayınında rahatsızlandı

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk yayınında rahatsızlandı

    CNN Türk'te yayınlanan Akıl Çemberi programına konuk olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yayın sırasında rahatsızlandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2020 - 23:13
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 23:18
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    CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi'nde gündem koronavirüs salgını ile mücadeleydi.

    Programın konuklarından epidemiyolog Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yayın sırasında rahatsızlık geçirdi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın son durumuyla ilgili bilgi vermek için yayına bağlanan CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, "Sağlık durumu gayet iyi. Kendisi gayet iyi hissediyor. Bir süredir devam eden mide rahatsızlığı varmış. Bu akşam yayın sırasında bir hayli rahatsız etmiş. Dediğim gibi şu anda gayet iyi. 'Hapların getirdiği bir yorgunluk olsa' dedi. Ne zaman rica etsek bildiklerini anlatmaktan hiç vazgeçmedi. Mehmet Ceyhan Hoca görüşlerinden çok faydalandığımız bir bilim insanı. Bir kez daha altını çiziyorum, kendisinin sağlık durumu gayet iyi." dedi.

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk yayınında rahatsızlandı #1

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