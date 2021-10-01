Program yapacağını duyurmuştu! Haluk Levent'le Yeniden yakında başlıyor

Ünlü sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde TV programı yapacağını duyurmuştu. Levent, "Yeniden" programıyla Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak.

Kurucusu ve başkanı olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan ünlü sanatçı Haluk Levent, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, ilk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçerek milyonların sesi olmaya hazırlanıyor.

HALUK LEVENT ''YENİDEN'' İLE EKRANDA

Yapımcılığını Global Medya ve Poll Production'in üstleneceği Haluk Levent'le ''Yeniden'', milyonların sesi olacak.

7'den 70'e herkesin katılabileceği, interaktif bir yayıncılık anlayışıyla seyircisiyle buluşacak olan Haluk Levent, sürprizleriyle de çok konuşulacak.

Milyonların gönlüne taht kuran, gençlerin arkadaşı, dertlilerin sesi, Türkiye'nin Haluk Abi'si Haluk Levent, sesini duyuramayanların sesi, çaresizlerin çaresi olacak.

HERKES BU PROGRAMDA BULUŞACAK

Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler, bu programda bir araya gelecek. Bu program sayesinde sesini duyuracak olan ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunulacak.

Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geleceği program, izleyenleri derinden etkileyecek. Haluk Levent'in sanatçı dostları da projeye dahil olarak çok özel paylaşımlarda bulunacak.

Ünlü konuklarını kendine özgü konseptinde ağırlayan Levent, unutulmaz müzik ziyafetlerine de imza atacak. Haluk Levent'le ''Yeniden'', tüm heyecanı ve enerjisiyle yakında Star TV'de seyircisiyle buluşacak.