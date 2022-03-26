Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf pes dedirtti! 'Kocam sütümü emmiş'

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından kendisine gelen soruları cevapladı. Ezmeci, bir takipçisinin akıllara durgunluk veren itirafı karşısında ise şaşkına döndü.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, hafta içi her gün Fulya Öztürk'ün sunumuyla Fox TV ekranlarına gelen Fulya ile Umudun Olsun programında danışman göreviyle yer alıyordu.

Ancak Esra Ezmeci, geçtiğimiz günlerde Savaş Kurtbaba ve avukat Handan Bakbak ile birlikte programdan ayrıldıklarını açıkladı.

Kitaplarıyla yüz binlerce okurun yaşamına dokunan Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü psikolog, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

"GÖRÜMCEMLE İLİŞKİM VAR, OĞLUM ARAMIZA KATILMAK İSTİYOR"

Instagram'da yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Esra Ezmeci, bir kadın takipçisinden gelen ''Kocamın kız kardeşiyle ilişkim var. Oğlum bunu gördü 'beni dahil etmezseniz herkese söylerim' diyor ne yapmalıyım?'' sorusunu paylaştı.

Söz konusu paylaşıma yanıt veren Ezmeci, ''Böyle dinamikler zaten çok yanlış, oğlunuz nasıl size bunu söyleyebilir? Bence hep birlikte psikolojik destek almanız lazım.'' dedi.

"KOCAM SÜTÜMÜ EMMİŞ"

Ezmeci, bir takipçisinin ''2 ay önce doğum yaptım. Gece uyurken kocam sütümü emmiş, bebeğe kalmadı dedim ve kavga çıktı.'' itirafı üzerine de ''Başka içecek bir şey bulamadı herhalde. Bunu niye yaptığını sorun ve bunun sizi rahatsız ettiğini söyleyin.'' ifadelerini kullandı.