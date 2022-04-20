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    Pulsar'ın çocuk yıldızı Çağlar'ı gören tanıyamıyor! Dizide 8 yaşındaydı, şimdi 22...

    8 yaşındayken rol aldığı Pulsar dizisindeki "Çağlar" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ayberk Koçar, şimdilerde 22 yaşında bir delikanlı. İşte bir dönemin çocuk yıldızı Ayberk Koçar'ın son hali..
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 16:17
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    Pulsar'ın çocuk yıldızı Çağlar'ı gören tanıyamıyor! Dizide 8 yaşındaydı, şimdi 22...

    İlk bölümü 10 Haziran 2008 tarihinde yayınlanan "Pulsar" dizisi, hayvan sevgisi ve dostluk kavramlarını izleyicilere işlemişti.

    Yapımcılığını Ayşe Şule Bilgiç, yönetmenliğini Serkan İpekören, Kartal Çidamlı ve Mustafa Yaşar'ın üstlendiği dizi 30 Eylül 2008 tarihinde yayınlanan 17. bölümüyle final yaparak sona erdi.

    Başrollerini Pulsar Von Juliet, Buket Dereoğlu, Kayra Şenocak ve Ecem Uzun'un paylaştığı dizi, o zamanlar henüz 8 yaşında olan Ayberk Koçar ile hatırlanıyor.

    2004 yılında yayınlanan “Aliye” dizisinde Arda karakterini ile oyunculuğa adım adan Koçar,  daha sonra “Pulsar” dizisinde  Çağlar karakterine hayat verdi.

    Pulsar'ın yıldızı delikanlı oldu

    Sevilen dizideki sevimli halleriyle dikkat çeken Ayberk Koçar, şimdilerde 22 yaşında bir delikanlı.

    Eğitimine ağırlık veren oyuncu, “Son Osmanlı Yandım Ali”, “Benim Hala Umudum Var” gibi yapımlarda da rol aldıktan sonra ekranlardan uzaklaştı.

    Sosyal medyayı aktif kullanmayan Koçar'ın son hali merak ediliyordu.

    Yeliz Cebioğlu ile aşk yaşayan Ayberk Koçar sevgilisiyle fotoğraflarını 'hayatımın aşkı' notuyla Instagram'dan paylaştı.

    İşte Pulsar'ın Çağlar'ı Ayberk Koçar'ın son hali...

    Pulsar ın çocuk yıldızı Çağlar ı gören tanıyamıyor! Dizide 8 yaşındaydı, şimdi 22... #1

    Pulsar ın çocuk yıldızı Çağlar ı gören tanıyamıyor! Dizide 8 yaşındaydı, şimdi 22... #2

    Pulsar ın çocuk yıldızı Çağlar ı gören tanıyamıyor! Dizide 8 yaşındaydı, şimdi 22... #3

    Pulsar ın çocuk yıldızı Çağlar ı gören tanıyamıyor! Dizide 8 yaşındaydı, şimdi 22... #4

    Pulsar ın çocuk yıldızı Çağlar ı gören tanıyamıyor! Dizide 8 yaşındaydı, şimdi 22... #5

    Pulsar ın çocuk yıldızı Çağlar ı gören tanıyamıyor! Dizide 8 yaşındaydı, şimdi 22... #6

    Pulsar ın çocuk yıldızı Çağlar ı gören tanıyamıyor! Dizide 8 yaşındaydı, şimdi 22... #7

    Pulsar ın çocuk yıldızı Çağlar ı gören tanıyamıyor! Dizide 8 yaşındaydı, şimdi 22... #8


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