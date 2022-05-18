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    'Pürüzsüz tenine kum değmiş' Aybüke Pusat bikinisiyle uzandı, peş peşe poz verdi!

    Oyuncu Aybüke Pusat, Instagram hesabından yayınladığı kareler ile fiziğini gözler önüne serdi. Bikinisini giyip güneşlenen Pusat, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 14:31
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    'Pürüzsüz tenine kum değmiş' Aybüke Pusat bikinisiyle uzandı, peş peşe poz verdi!

    Yolu güzellik yarışmasından dizilere uzanan Aybüke Pusat, Miss Turkey 2014 üçüncülüğünün ardından ilk olarak Medcezir dizisinde yer aldı.

    Hemen akabinde O Hayat Benim dizisinde rol alan Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş ile beraber yer aldığı Söz dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

    Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezun olan ancak kariyerini televizyona çeviren Aybüke Pusat, magazin gündeminin de markajında.

    Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, hayatına dair anları paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Bikinili poz verdi

    Son olarak Tunus'a tatile giden Aybüke Pusat, yaz sezonunu açtı.

    Bikinilerini giyip soluğu denizde alan Aybüke Pusat, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

    Oyunculuk yeteneği kadar fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, akılları baştan aldı.

    Pötikareli bikini ile fiziğini gözler önüne seren güzel oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

    İşte Aybüke Pusat'ın bikinili ve cesur pozları...

    Pürüzsüz tenine kum değmiş Aybüke Pusat bikinisiyle uzandı, peş peşe poz verdi! #1

    Pürüzsüz tenine kum değmiş Aybüke Pusat bikinisiyle uzandı, peş peşe poz verdi! #2

    Pürüzsüz tenine kum değmiş Aybüke Pusat bikinisiyle uzandı, peş peşe poz verdi! #3

    Pürüzsüz tenine kum değmiş Aybüke Pusat bikinisiyle uzandı, peş peşe poz verdi! #4

    Pürüzsüz tenine kum değmiş Aybüke Pusat bikinisiyle uzandı, peş peşe poz verdi! #5


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