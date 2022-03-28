Putin'in gönlünü kaptırdığı gizli aşkı Alina Kabaeva bakın kim çıktı! Sığınakta saklıyor...

Rusya'nın "gizli first lady"si olarak anılan Vladimir Putin'in aşkı Alina Kabaeva, gündemden düşmüyor. Rusya'nın en esnek kadını olarak da bilinen Kabaeva kimdir, kaç yaşında? İşte bilgiler...

Dünyanın son günlerde en sık duyduğu isimlerden birisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin...

Ukrayna'ya saldırı kararından vazgeçmeyen Putin, adeta dünyaya meydan okuyor.

Öte yandan Putin'in özel hayatı da milyonların merceği altında. Özel hayatının gizliliği konusunda taviz vermeyen Putin'in 2013 yılında boşandığı ve iki kızı olduğu biliniyor.

Ancak hikayenin ilginç kısmı ise Putin'in gizli aşkı.

Rus liderin çok uzun yıllardır ise kalbini sadece bir kişiye kapattığı iddia ediliyor: Alina Kabaeva...

Alina Kabaeva hakkındaki iddialar ise oldukça fazla.

Eski jimnastikçi ve olimpiyat şampiyonu Kabaeva, güzelliği ve yeteneği ile bir dönem Rusya’nın en beğenilen kadınlarından biri.

Peki Putin'in yasak aşkı, Rusya'nın gizli first lady'si ve aynı zamanda Rusya'nın en esnek kadını Alina Kabaeva kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

ALİNA KABAEVA KİMDİR

12 Mayıs 1983 doğumlu Alina Kabaeva, iki Olimpiyat madalyası, 14 Dünya Şampiyonası madalyası ve 21 Avrupa Şampiyonası madalyası ile ritmik jimnastik tarihinin en madalyalı jimnastikçilerinden biridir.

Putin'in kendisine uzun yıllardır ilgisi olduğu biliniyor.

Putin ve Kabaeva, 2004 yılında Rusya Devlet Başkanı ile Olimpiyat takımı arasında Kremlin'de yapılan bir toplantı sırasında fotoğraflandı.

“Rusya'nın en esnek kadını” olarak anılan ve bir zamanlar bir erkek dergisi için hayvan kürküne sarılıyken çıplak poz veren Kabaeva, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

2008'de Rus gazetesi Moskovsky Korrespondent, Putin'in karısından boşandığını ve Kabaeva ile evlenmeye hazırlandığını bildiren bir haber yayınladı. Haber Kremlin tarafından yalanlandı ve gazete kapatıldı.

İngiliz basını ve Rus basınında öne çıkan haberlerde; Putin'in uzun süredir birlikte olduğu 36 yaşındaki eski sporcu Alina Kabaeva'nın iyi korunan dört katlı Kulakov Doğum, Kadın Hastalıkları ve Perinatoloji Araştırma Merkezi'nde ikiz erkek çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.

İddialara göre Alina Kabaeva ve çocukları İsviçre'de bir dağ evinde özellikle "nükleer savaş ihtimaline" karşı korunuyor.