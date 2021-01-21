Queen's Gambit ne demek? Netflix The Queen's Gambit konusu nedir? The Queen's Gambit oyuncu kadrosu..

Anya Taylor-Joy’un başrolde oynadığı seride yetim bir kızın muhteşem satranç yeteneğini gözler önüne seren Queen's Gambit, Netflix'in en çok izlenenleri arasına girdi. Pek, Queen's Gambit ne demek?

7 bölümlük bir Netflix dizisi olan Queen's Gambit, Türkiye'de ve dünyada en çok izlenen popüler diziler arasına girdi.

Gösterime girdiği Ekim 2020’den itibaren dünya çapında 62 milyon kez izlenen dizi sonrası e-Bay üzerinde satranç tahtası satışları %250 artmıştır.

Google aramaları yine Türkiye’ye benzer şekilde son 9 yılda en yüksek seviyeye çıkmış ve dizinin uyarlandığı kitabın yayınlandıktan sonra geçen 37 yıl sonra New York Times Bestseller arasına girmiştir.

Milyonları etkileyen Queen's Gambit dizisi ile ilgili bilgiler arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor.

1983 yılında Walter Tevis’in kaleme aldığı romandan uyarlanan dizi, bir satranç dehasının yolculuğunu konu alıyor.

Peki Queen's Gambit ne demek? Queen's Gambit konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Queen's Gambit hakkında merak edilen bilgiler..

QUEEN'S GAMBİT NE DEMEK TÜRKÇE?

Türkçe karşılığı ile Vezir Gambiti anlamına gelen Queen's Gambit, satranç oyunu ile ilgili bir terimdir.

Bir gambit, daha çok Beyaz olan bir oyuncunun, sonuçta avantajlı bir konuma ulaşma umuduyla, genellikle bir piyon olan malzemeyi feda ettiği bir satranç açıklığıdır.

Vezir Gambiti ise, d4 d5 2. c4 hamleleriyle tanımlanan satranç açılışıdır.

NETFLİX THE QUEEN'S GAMBİT KONUSU NEDİR?

The Queen's Gambit hedefi dünyanın en büyük satranç oyuncusu olmak olan Elizabeth Harmon isimli satranç dahisi bir öksüzün sekiz ila yirmi iki yaşları arasında alkol, ilaç bağımlığı ve duygusal güçlüklerle mücadele ettiği yaşam öyküsünü takip ediyor.

Hikâye 1950'lerin ortasından 1960'lara doğru uzanıyor.

Harmon’ın tek isteği olan satranç oynamak, üvey annesinin desteğiyle gerçek bir kariyere dönüşüyor. Beth artık Dünya’nın en iyi satranç oyuncuları olan Ruslara karşı oynamak ve kazanmak istiyor.

Dizide kurulmuş dünya tarafından oldukça yakından tanınan Beth, oyunlarını berabere bırakmaktan asla haz almıyor.

THE QUEEN'S GAMBİT OYUNCULARI KİMLERDİR?