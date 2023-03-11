Rabia Soytürk cesur pozlarını peş peşe sıraladı, sosyal medya alev aldı: "Dedim felaket felaket" Güzel oyuncu Rabia Soytürk, sosyal medya hesabından verdiği birbirinden özel pozlarıyla hayranlarının aklını başından almayı başardı ve yorum yağmuruna tutuldu.

26 Ocak 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rabia Soytürk, Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü'nden mezun oldu. Güzel isim akabinde de Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitim aldı.

İlk projesi 2018 yılında yayınlanan Şahsiyet dizisi olan Soytürk burada, Cansu Dere ve Haluk Bilginer ile kamera karşısına geçti.

Başarılı isim daha sonra TRT ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde gözüktü. Oyuncunun TRT serüveni Alparslan: Büyük Selçuklu ile devam etti.

Burada Karaca Hatun'a hayat veren Rabia Soytürk, asıl ününü ise Duy Beni dizisi sayesinde yakaladı.

Duy Beni'de Ekim'e hayat veren Rabia Soytürk güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şimdilerde Veda Mektubu'nda oynayan Rabia, sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Elele Dergisi için kamera karşısına geçen ve birbirinden güzel pozlar veren Rabia Soytürk, herkesi kendisine hayran bıraktı.

Yaktı geçti!

Güzel oyuncu Rabia Soytürk sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla konuşulmaya devam ediyor. Başarılı isim, birbirinden özel karelerini hayranlarının beğenisine sundu.

Rabia Soytürk'ün yüklediği yeni karelere ise hayranları kayıtsız kalamadı. Ünlü isme, "Dedim felaket felaket" Geldi yine benimki" tarzında yorumlar yağdı.

İŞTE O KARELER