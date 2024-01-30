Rabia Soytürk minileri giydi, görenin aklı gitti! "Güneş gibisin, resmen erittin" Duy Beni dizisiyle adını milyonlara duyuran Rabia Soytürk, dekolteye doymuyor. Bu kez mini eteğiyle bacak dekoltesi verdi, nabızlar yükseldi.

ensonhaber.com

Duy Beni dizisiyle hayatımıza giren ve milyonları ekran başına kilitleyen Rabia Soytürk, son zamanların en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi

Son olarak Kanal D'de yayınlanan Veda Mektubu dizisiyle izleyicinin karşısına çıkan ünlü oyuncu, başarılı performansıyla adeta göz dolduruyor.

Sadece kariyeriyle değil, aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen 24 yaşındaki Rabia Soytürk, takipçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf, görenlerin nefesini kesecek cinsten.

Mini eteğiyle şov yaptı

Genç oyuncu Rabia Soytürk, kış güneşinin altında mini eteğiyle iddialı pozlar verdi. Gözlükleri ayrıca dikkat çekti.

İşte o kareler...

Ünlü oyuncunun cesur karelerine takipçilerinden yorum yağdı. "Güneş yerinde, her şey yolunda", "Güneş gibisin", "Güzelliğin karşısında eridik" gibi yorumlar geldi.