Rabia Soytürk transparan giydi, akılları baştan aldı! "Tepeden tırnağa muhteşem" Duy Beni dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Rabia Soytürk'ten iddialı pozlar gelmeye devam ediyor. Şimdilerde Veda Mektubu dizisinde Aslı karakterine hayat veren Rabia Soytürk, yine cesaretini konuşturdu. Transparan giyen ünlü oyuncu verdiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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24 yaşındaki ünlü oyuncu Rabia Soytürk, geçtiğimiz yıl final yapan Duy Beni adlı dizide ününe ün katmıştı.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinde Aslı karakteriyle büyük beğeni topladı.

Yıllar içinde değişen güzelliğiyle adından söz ettiren Rabia Soytürk, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında.

Tarzıyla da tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla bu kez kullanıcıları ikiye böldü.

Transparan tarzıyla olay yarattı

Başarılı oyuncu Rabi Soytürk, transparan kıyafetiyle kamera karşısına geçti. Verdiği cesur pozlar kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

Oyunculuğuyla göz dolduran Soytürk, sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Başarılı oyuncu; Benim Adım Melek, Alparslan Büyük Selçuklu, Şahsiyet, Gülperi gibi dizilerde de rol aldı.