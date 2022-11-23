Duy Beni dizisinde canlandırdığı Ekim karakteri ile ünlenen Rabia Soytürk, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla hayranlarının aklını başından alıyor.

1996 yılında dünyaya gelen Rabia Soytürk, Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü'nden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk ve tiaytro üzerine eğitim alan Soytürk, Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırdı.

Gülperi dizisi ve Özgür Dünya filmi kadrosunda yer alan güzel isim, Benim Annem Melek ile TRT ekranlarında boy gösterdi.

Ünlenmeye başladığı dizilerden olan Alparslan: Büyük Selçuklu'da Karaca Hatun'a hayat veren Rabia, Duy Beni ile popüler oldu.

Duy Beni dizisinde Ekim karakterine hayat veren ve güzelliği ile uzun süre konuşulan Rabia Soytürk, dizinin final yapması ile rotasını yeni projelere çevirdi.

Yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncunun dudaklarının ve burnunun estetik olduğu gündeme gelmişti.

Bu konuda açıklama yapan ve hiç estetik işlem yaptırmadığını söyleyen Soytürk, güzelliği ile sosyal medyada gündem oluyor.

Cesur pozlar veren ve hayranlarının beğenisini toplayan Rabia, 3.1 Milyon kişi tarafından da takip ediliyor.

Rabia Soytürk'ün güzelliği

Güzel ve başarılı oyuncu Rabia Soytürk, Duy Beni dizisi ile dikkatleri üzerine çekti. Bu dizi sayesinde genç nesil arasında yıldızlaşan Rabia, sosyal medyadan da geniş bir kitle elde etti.

3.1 Milyon takipçisi için birbirinden güzel pozlarını yayınlayan Soytürk, yabancı hayranlarından da övgüler alıyor.

Yer aldığı başarılı projelerle iyi işler çıkaran oyuncu, büstiyer ve pantolon kombini ile olay oldu. Bazıları Rabia Soytürk'ün zayıf olduğunu söylerken, bazıları ise vücudunun güzelliğine değindi.