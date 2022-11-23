Petrol
85.67
-3.07%
Euro
19.2328
0.29%
Dolar
18.626
0.11%
Altın
1.039
-0.15%
Borsa
4771
-0.21%
Bitcoin
314.401
2.82%
BTXN Coin
5.92
-0.16%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Rabia Soytürk'ten nabız yükselten pozlar! Gören dumur oldu: "Vücudun muhteşem canım"

    Duy Beni dizisinde canlandırdığı Ekim karakteri ile ünlenen Rabia Soytürk, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla hayranlarının aklını başından alıyor.
    • 23.11.2022 - 15:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rabia Soytürk'ten nabız yükselten pozlar! Gören dumur oldu: 'Vücudun muhteşem canım'

    1996 yılında dünyaya gelen Rabia Soytürk, Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü'nden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerine eğitim aldı.

    Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk ve tiaytro üzerine eğitim alan Soytürk, Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırdı.

    Gülperi dizisi ve Özgür Dünya filmi kadrosunda yer alan güzel isim, Benim Annem Melek ile TRT ekranlarında boy gösterdi.

    Ünlenmeye başladığı dizilerden olan Alparslan: Büyük Selçuklu'da Karaca Hatun'a hayat veren Rabia, Duy Beni ile popüler oldu.

    Duy Beni dizisinde Ekim karakterine hayat veren ve güzelliği ile uzun süre konuşulan Rabia Soytürk, dizinin final yapması ile rotasını yeni projelere çevirdi.

    Yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncunun dudaklarının ve burnunun estetik olduğu gündeme gelmişti.

    Bu konuda açıklama yapan ve hiç estetik işlem yaptırmadığını söyleyen Soytürk, güzelliği ile sosyal medyada gündem oluyor.

    Cesur pozlar veren ve hayranlarının beğenisini toplayan Rabia, 3.1 Milyon kişi tarafından da takip ediliyor.

    Rabia Soytürk'ün güzelliği

    Güzel ve başarılı oyuncu Rabia Soytürk, Duy Beni dizisi ile dikkatleri üzerine çekti. Bu dizi sayesinde genç nesil arasında yıldızlaşan Rabia, sosyal medyadan da geniş bir kitle elde etti.

    3.1 Milyon takipçisi için birbirinden güzel pozlarını yayınlayan Soytürk, yabancı hayranlarından da övgüler alıyor.

    Yer aldığı başarılı projelerle iyi işler çıkaran oyuncu, büstiyer ve pantolon kombini ile olay oldu. Bazıları Rabia Soytürk'ün zayıf olduğunu söylerken, bazıları ise vücudunun güzelliğine değindi.

    Rabia Soytürk ten nabız yükselten pozlar! Gören dumur oldu: 'Vücudun muhteşem canım' #1

    Rabia Soytürk ten nabız yükselten pozlar! Gören dumur oldu: 'Vücudun muhteşem canım' #2

    Rabia Soytürk ten nabız yükselten pozlar! Gören dumur oldu: 'Vücudun muhteşem canım' #3


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Microsoft'tan çok tartışılacak Türkiye kararı
    Teknoloji

    Microsoft'tan çok tartışılacak Türkiye kararı

    Türkiye deprem bölgeleri nereler? İstanbul, Ankara ve İzmir deprem açısından riskli mi?
    Gündem

    Türkiye deprem bölgeleri nereler? İstanbul, Ankara ve İzmir deprem açısından riskli mi?

    Görüş Bildir