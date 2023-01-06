Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ne zaman vizyona girecek?

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filmi vizyona girmeye hazırlanıyor..

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filminin ne zaman vizyona gireceği merak uyandırdı.

TRT Çocuk ekranlarının en sevilen çizgi filmleri arasında yer alan Rafadan Tayfa daha önce iki sinem filmi ile vizyona girmişti.

Serinin üçüncü filmi olan Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa filminin vizyona gireceği tarih sosyal medyada güneme geldi.

Yaklaşık üç yılda, 100 kişilik bir ekibin çalışmaları sonucu tamamlanan Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa filminde, Karadenizli ve Trakyalı iki karakterin yanı sıra Hayri'nin yol arkadaşı olacak uzaylı "Zobi" karakteri de izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Ne zaman vizyona girecek?

Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa isimli sinema filmi, 6 Ocak 2023 Cuma günü vizyona girecek.