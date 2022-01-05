Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'u tanıyabilene aşk olsun! Büyük değişimin kareleri...

Rafet El Roman ile olaylı bir şekilde boşanan Tuğba Altıntop, şimdilerde bir hayli değişti. İki çocuk annesi olan Altıntop'u tanımak bir hayli zorlaşırken, son hali herkesi şaşırtıyor.

1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve aynı yıl Rafet El Roman'la evlenen Tuğa Altıntop, mankenlik yapıyordu.

İkilinin 1996 yılında başlayan evlilikle 2003 yılında sona ererken, bu evlilikten Su ve Şevval adında iki kızları dünyaya geldi.

İkilinin boşanması oldukça olaylı olurken, uzun bir süre boşanma davası ve çocukların velayeti tartışıldı.

Rafet El Roman boşanma sonrası yeniden evlenirken, Tuğba Altıntop ise bir süre ortalarda görülmedi.

Mankenliği bırakan ve müzik hayatına adım atan Altıntop, geçirdiği değişimle herkesi şaşkına çevirdi.

TUĞBA ALTINTOP BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Yıllar önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası bir dizi estetik operasyon geçiren Tuğba Altıntop, bir hayli değişti. Evinde düşen ve burnu kırılan Altıntop, yeni haliyle sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya başladı.

Tuğba Altıntop, hayranlarının tepkileri karşısında Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Burnum kırık mı kalsaydı ya da yapılmış burnum orantısız kalsaydı yüzüme cam kırıkları battı ve izler vardı.

Ameliyatta çıkarıldı cam kırıkları. Yağ enjeksiyonu yaptırdım yüzüme. Ama hayatımın bana verdiği her iz beynimde."

RAFET EL ROMAN'I INSTAGRAM'DAN SİLDİ

Rafet El Roman'ı sosyal medyadan silen Tuğba Altıntop yaptığı açıklamada, "Hep onu konuşmaktan çok yoruldum. Hep Rafet'in karısı Tuğba...

Önceden de Tuğba vardı. Rafet'le ayrılırken iki tane evladımı Almanya'da bırakıp gelmiştim ben. Çok zorlu dönemler atlatmıştım" ifadelerini kullandı.