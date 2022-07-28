Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman kıvrak dansıyla olay oldu! Elbisesinin kısalığı...

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman kıvrak dansıyla olay oldu! Elbisesinin kısalığı...

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman paylaştığı dans videosuyla sosyal medyayı salladı.

Rafet El Roman'ın ve Tuğba Altıntop'un kızı olan Su El Roman, 1998 yılında Almanya'da doğdu.

Aslen Edirneli olan Su'nun Şevval adında bir kardeşi bulunuyor.

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman şimdilerde güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Küçük denecek yaşta geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman'ın sosyal medyada da oldukça fazla takip ediliyor.

Babasının yolundan ilerleyen ve şarkıcılık yapmak isteyen Su El Roman ise cesur pozları ile beğeni topluyor.

Su El Roman, 2019 yılında ilk İngilizce şarkısını, 2020 yılında ise Jokeria isimli ilk Türkçe şarkısını piyasaya sunmuştu.

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Su El Roman, son olarak Instagram'dan yayınladığı dans videosuyla gündem oldu.

Genç şarkıcının günler önce çıkardığı şarkıyla birlikte yaptığı dans sosyal medyayı salladı.

İşte Su El Roman'ın olay yaratan dans videosu...

Rafet El Roman'ın kızı Su'dan kıvrak dans