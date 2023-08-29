Haberler



Medya



Rafet El Roman'ın kızı Su kocaman oldu! Güzelliğiyle mankenleri bile solladı: "Su gibisin sahiden" Abone Olun

Rafet El Roman'ın kızı Su kocaman oldu! Güzelliğiyle mankenleri bile solladı: "Su gibisin sahiden" Rafet El Roman'ın kızı Su, güzelliğiyle görenlerin dikkatini çekiyor. Yıllar içinde yaşadığı değişimle farklı bir görünüme kavuşan Su El Roman, babası gibi şarkılarıyla anılıyor.

ensonhaber.com Sevgilisiyle gündemden düşmeyen ve dün kısırlaştırma ameliyatı olduğunu açıklayan Rafet El Roman, doğum gününü ise çocuklarıyla kutladı. Doğum gününde babasını yalnız bırakmayan Su El Roman ise şimdilerde kocaman bir genç kız oldu. Güzelliğiyle mankenleri bile sollayan Su El Roman, müzik piyasasında ilerleyerek babası gibi adından uzun yıllar söz ettirmek istiyor. İşte Su El Roman'ın değişimi Babası gibi şarkılarıyla ünlenmek isteyen Su El Roman, estetikle bir hayli değişti... Yıllar içerisinde yaptırdığı estetiklerle bambaşka bir görünüme kavuşan Su, güzelliğiyle adeta mankenleri geride bıraktı. Zaman içerisinde annesi Tuğba Altıntop'a da benzemeye başlayan Su El Roman, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini kazanıyor.

Google News

Abone Ol