Ralph ve İnternet filmi TV'de ilk kez! Ralph ve İnternet filmi konusu nedir, kim seslendiriyor?

Ralph ve İnternet filmi TV'de ilk kez! Ralph ve İnternet filmi konusu nedir, kim seslendiriyor?

Animasyon türündeki Ralph ve İnternet filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Peki Ralph ve İnternet filmi konusu nedir, kim seslendiriyor? İşte detaylar...

Yönetmen koltuğunda Rich Moore ve Phil Johnston'un oturduğu Ralph ve İnternet filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarına geliyor.

2019 yılında vizyona giren Ralph ve İnternet filmi konusu ve seslendirme kadrosu merak ediliyor.

Çocukların ilgisini çekecek olan yapımda, oyun alanının Turbo'nun intikamından kurtarılmasından altı yıl sonra Sugar Rush oyunu yeni bir tehlike altındadır. Ralph ve Vanellope gerekli olan parçayı bulup oyunu kurtarmayı başarabilecek midir?

Peki Ralph ve İnternet filmi konusu nedir, kim seslendiriyor? İşte Ralph ve İnternet konusu ve seslendiren oyuncuları...

RALPH VE İNTERNET FİLMİ KONUSU

Oyun alanının Turbo'nun intikamından kurtarılmasından altı yıl sonra Sugar Rush oyunu yeni bir tehlike altındadır. Oyun bozulmuş ve yeniden çalışması için bir parçaya ihtiyaç vardır. Eski düşman-yeni arkadaşlar olan Ralph ve Vanellope oyunu kurtarmak için Litwak'in Oyun Salonu'na internet aracılığıyla girmek zorunda kalır.

İkili, internette yollarını bulmak için internet sakinlerine güvenmektedir. Bu sakinlerin arasında popüler "BuzzTube" sitesinin baş algoritması, kalbi ve ruhu olan Yesss adlı web sitesi girişimcisi de vardır. Ralph ve Vanellope gerekli olan parçayı bulup oyunu kurtarmayı başarabilecek midir?

RALPH VE İNTERNET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

John C. Reilly

Sarah Silverman

Bill Hader

Gal Gadot

Traji P. Henson

TÜRKÇE SESLENDİREN SANATÇILAR