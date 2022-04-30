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    Ramazan Bayramı'nda yeni bölümü yayınlanmayacak diziler

    Yeni bölümü heyecanla beklenen diziler, bayram tatiline giriyor. İşte Ramazan Bayramı'nda yayınlanmayacak olan 15 dizi...
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 11:16
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    Ramazan Bayramı'nda yeni bölümü yayınlanmayacak diziler

    Televizyon ekranları Ramazan Bayramı'nda yeni bölümlere ara veriyor.

    Birçok dizi 2 hafta boyunca ekrana gelmezken bazı diziler bir haftalık aranın ardından yeniden izleyici karşısına çıkacak.

    Bayrama sayılı günlerin kalmasıyla birlikte dizilerin ara verip vermeyeceği merak ediliyor. İzleyiciler takip ettikleri dizi ve programların bayramda yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.

    Sezon finali de yaklaşırken dizilerin bayram tatili, reytingleri de etkileyecek.

    Peki 2022 Ramazan Bayramı'nda diziler ara verecek mi? Hangi diziler bayramda yayınlanmayacak? Bayramda Yargı, Baba, Sadakatsiz, Oğlum, Üç Kız Kardeş, Kuruluş Osman, Yasak Elma, Teşkilat dizileri var mı?

    2022 Ramazan Bayramı'nda ara veren diziler

    Arife ile birlikte, 1 Mayıs Pazar- 5 Mayıs Perşembe arası sürecek olan bayram haftasında toplam 15 dizi yeni bölümlerine ara verecek.

    Yakın tarihte birçok dizi final yapacakken, sezon sonu öncesindeki son tatil olan bayram tatili ile oyuncularda kısa bir tatil yapmış olacaklar.

    1. Kanal D – Yargı

    2. TRT 1 – Teşkilat

    3. ATV – Hakim

    4. TRT 1 – Alparslan: Büyük Selçuklu

    5. Show TV – Üç Kuruş

    6. Fox TV – Yasak Elma

    7. Kanal D – Üç Kız Kardeş

    8. TRT 1 – Masumlar Apartmanı

    9. ATV – Destan

    10. Show TV – Baba

    11. Kanal D – Sadakatsiz

    12. TRT 1 – Kara Tahta

    13. ATV – Kuruluş Osman

    14. Show TV – Oğlum

    15. TRT 1 – Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

    Ramazan Bayramı nda yeni bölümü yayınlanmayacak diziler #1


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