Ramazan görse kıskanır! Gönül Dağı'nın Asuman'ı göğüs dekolteli minicik üstüyle sosyal medyayı yıktı

Gönül Dağı'nın sesi ve güzelliği ile adından sıklıkla söz ettiren simi Hazal Çağlar, sosyal medya paylaşımları ile baş döndürüyor. Göreni büyüleyen güzel isim dizide ise Asuman'a hayat veriyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, yeni ve heyecanlı hatta bazen ağlatan bölümlerle devam ediyor.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in yaptığı dizinin başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya yer alıyor.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu dizide en yakışan partnerlerden olan Asuman ile Ramazan, büyük bir aşk hikayesini seyirci ile buluşturuyor.

Ramazan'a hayat veren Cihat Süvarioğlu eğlenceli anları ile Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar ise güzelliği ile büyük bir uyum içindeler.

Ramazan ve Asuman son bölümlerde fazlası ile üzülürken, onları ekranda izleyen seyirci daha çok hüzünlendi.

Gerçek hayatta arkadaş olan ve hayranları tarafından yakıştırılan Asuman ve Ramazan, set arkasında ise eğlenceli anlar yaşıyor.

Özellikle Hazal Çağlar, güzelliği ve ses tonu ile görenin aklını başından alırken, sosyal medya pozlarıyla büyülüyor.

HAZAL ÇAĞLAR'IN SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURAN POZLARI

9 Kasım 1995 İstanbul doğumlu olan güzeller güzeli Hazal Çağlar, sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. Her karesinde ayrı bir güzellik taşıyan genç isim, fiziğini ortaya çıkaran kıyafetler tercih ediyor.

Güzel yüzü, sesi ve fit görüntüsü ise en sevilen aynı zamanda da beğenilen oyuncular arasına yerleşen Çağlar, Gönül Dağı ile kariyerinin en zirve günlerini yaşıyor.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü tamamlayan Hazal Çağlar, bu alanda iyi olduğunu kanıtladı.

Çağlar ardından eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde devam etti.

Kamera önüne ilk defa Aile Hükümeti projesi ile geçen genç isim, kırmızı ve göğüs dekolteli kıyafeti ile sosyal medya kullanıcılarını büyüledi.

Ünlü ismin boyunu ortaya çıkardığı o kareleri, "Bu ne güzellik Asuman" yazanlarla dolu.

HAZAL ÇAĞLAR'IN EN SEVİLEN İKİ KARESİ