Ramazan ve Asuman'ı sollayacak çift! Gönül Dağı'nın Veysel ve Cemile'sinden bomba kareler...

Ramazan ve Asuman'ı sollayacak çift! Gönül Dağı'nın Veysel ve Cemile'sinden bomba kareler...

Gönül Dağı'nın en sevilen çifti olan Cemile ve Veysel'den yeni kare geldi. Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya'nın son karesi, dizinin hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, sevilen hikayelerini seyircinin karşısına çıkarmaya ve reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Herkesin sevdiği bir proje haline gelen Gönül Dağı'nda birbirinden genç ve yetenekli isimler yer alıyor.

Bu isimler arasında yer alan Nazlı Pınar Kaya "Cemile'ye" Semih Ertürk ise "Veysel" karakterine hayat veriyor.

Veysel'in hayat mücadelesi, hayalleri, okuyamaması ve babasıyla yaşadıklarını ustalıkla anlatan Ertürk, daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer aldı.

Cemile'ye hayat veren Nazlı Pınar Kaya'nın ise tanındığı ve oyunculuğunu gösterdiği dizi Gönül Dağı oldu.

Projede partner olarak yer alan ve birbirilerine olan aşklarından dolayı sevilen ikili, set dışındaysa oldukça yakın arkadaş.

Set dışında sık sık görüşen ikiliden dizinin yeni bölümüne artık sayılı saatler kala, bir fotoğraf karesi geldi.

O kareyi Semih Ertürk çekerken, Instagram'dan hayranlarının beğenisine sbunmayı ise ihmal etmediler.

HEYECANLANDIRAN KARE

Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya'nın çift olması, dizinin en sevilen detayları arasında yer alıyor.

İkili bu partnerlik işini oldukça iyi becerirken, diğer sevilen çift olan Ramazan ve Asuman'la yarışıyor. Ramazan ve Asuman'ın aşkı kadar ayrılık yaşamayan ikili, dizinin başından beri ayrılmayan çiftlerinden.

Yeni bölüm öncesi sosyal medyadan özçekim yaparak paylaşan ikili, hayranlarını mest etti ve iltifat dolu yorumlar aldı.

Bu yorumların arasında en dikkati çeken ise ikilinin çok yakıştığına yönelik olanlardı.