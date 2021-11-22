Ramiz Dayı dönüyor! Ufuk Bayraktar'lı Dayı: Bir Adamın Hikayesi’nin vizyon tarihi belli oldu

Başrolünde ''Ezel'' dizisinde hayat verdiği Ramiz Dayı'nın gençliği rolüyle milyonların beğenisini kazanan Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı ''Dayı: Bir Adamın Hikayesi'' filminin vizyon tarihi belli oldu.

Başrolünde bir döneme damgasını vuran efsane dizi Ezel'de, Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı ''Dayı: Bir Adamın Hikayesi'' filmi sabırsızlıkla bekleniyor.

Yönetmenliğini Uğur Bayraktar'ın üstlendiği, senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün kaleme aldığı Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi için geri sayım başladı.

DAYI, 10 ARALIK'TA VİZYONDA

20 milyon TL'lik bütçesiyle son zamanların en yüksek bütçeli filmi olma özelliği taşıyan Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin vizyon tarihi belli oldu.

Kadrosunda Ufuk Bayraktar'ın yanı sıra Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Turgut Tunçalp, Beste Bereket, Ümit Çırak ve Rıza Akın gibi isimlerin yer aldığı film, 10 Aralık 2021 tarihinde vizyona girecek.

DAYI, RAMİZ KARAESKİ Mİ?

Çekimleri Adana, Hatay, Mersin ve İstanbul'da toplam 6 haftada tamamlanan filmde, Dayı karakterinin Ezel dizisinin fenomen karakteri Ramiz Karaeski olup olmadığı en çok merak edilen konu oldu.

Ezel dizisinde Ramiz Karaeski'nin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar, 2019'da verdiği bir demeçte, Dayı: Bir Adamın Hikayesi'nin Ezel döneminde canlandırdığı Ramiz Karaeski karakterinden bağımsız olduğunu söylemiş ve eklemişti:

"Öyle bir şey söz konusu değil. O karakter, Tuncel Kurtiz ağabeyimin oluşturduğu bir karakterdi ve gençliğini oynamak benim için büyük gururdu. Ancak o hikayenin senaristi başka, bizim hikayemizin senaristi başka. Tuncel ağabeyime de bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum, her zaman saygıyla anacağım büyük üstat ve iyi bir insandı."





DAYI'NIN KONUSU

Adil ve sevilen bir kabadayıyı konu alan Dayı: Bir Adamın Hikayesi'nde; cesareti, merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşmiş olan ana karakter, köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi tarafından çalışması için İstanbul’da kahvehanecilik yapan köylüleri Seyfi’nin yanına gönderilir. Bununla birlikte kendisinin, olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girişi ve zirveye yükseliş hikayesi başlar.