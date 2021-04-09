Ramo final mi yapıyor, ne zaman? Ramo dizisi ne zaman bitiyor?

Ramo final mi yapıyor, ne zaman? Ramo dizisi ne zaman bitiyor?

Show TV ekranlarında yayımlanan Ramo dizisinin final yapacağı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Dizinin hayranları Ramo final mi yapacak, ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

Shoe TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Ramo dizisininin son 5 bölümünün kaldığı iddia edilmişti.

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken dizinin 40.bölümde final yapacağı iddia edildi.

Bu iddiaların ardından dizinin sıkı takipçileri, 'Ramo final mi yapıyor, ne zaman?sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Ramo final mi yapıyor, ne zaman? Ramo ne zaman bitiyor? İşte Ramo dizisinin final tarihi..

RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Cuma akşamları Show Tv ekranlarında yayımlanan Ramo 39.bölüm ile bu akşam (9 Nisan 2021) sevenleriyle buluşacak.

RAMO FİNAL Mİ YAPACAK, NE ZAMAN?

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği ve iki sezondur devam eden Ramo dizisine hem kanal hem de yapım tarafından üçüncü sezon onayı çıkmadı.

Bu nedenle dizi 2 bölüm sonra 16 Nisan 2021 tarihinde ekranlara veda etme kararı aldı. TV100'ün haberine göre, Ramo 40. bölümde final yapacak.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sibel ve bütün ailenin, ortadan kaybolan Ramo'yu bulmaya çalıştığı tanıtımda Ramo için Mazhar'ın karşısına çıkan Sibel, duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşıyor.

Şerif'in tuzağına düşen Ramo, gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Hasan, bu durumu Sibel ve ailesiyle paylaşır. Bütün aile Ramo'ya ne olduğunu merak eder.

Sibel hemen onu bulmak için harekete geçerken Hasan da Doğu'yu bulmaya çalışır. Ancak Silahtar tarafından yakalanan Doğu ölümle burun buruna gelir.