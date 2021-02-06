Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrılacak mı?

Sevilen dizilerden Ramo, 5 Şubat Cuma akşamı Show TV’de izleyenleriyle buluştu. Aksiyon dolu sahnelerin yaşandığı Ramo’da ‘Sibel öldü mü? sorusu, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı ‘Ramo’ dizisi 5 Şubat Cuma akşamı izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in oynadığı dizinin son bölümü aksiyon dolu sahnelere yer verdi. Sibel rolünü canlandıran Esra Bilgiç'in dizide yaşanan patlama sonrası ölüp ölmediği merak konusu oldu. Ramo’nun sevgilisi Sibel’in durumu dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor.

Peki, Ramo Sibel ölüyor mu? Sibel rolünde oynayan Esra Bilgiç Ramo’dan ayrılıyor mu? İşte detaylar…

RAMO'NUN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ramo'nun son bölümünde düğüne yapılan silahlı saldırıda ağır yaralanan Sibel, hastanede tedavi altına alındı. Ancak hastanede yaralı durumda yatan Sibel’e büyük bir tuzak kuruldu. Hemşire ve hasta bakı kılığında odaya giren iki kişi Sibel’i bayılttıktan sonra odaya bomba koydu. Ramo ve Gizem odaya yaklaşırken bomba patladı.





RAMO'DA SİBEL ÖLDÜ MÜ?

Sibel'in odası alevler içinde kalırken Ramo büyük bir yıkım yaşadı. İtfaiyenin yanıgını söndürmesiyle Ramo odada Sibel'in yüzünü buldu. Ramo'nın son bölüm final sahnesinde, patlama sonrası canından çok sevdiği insanı kaybetmenin şokunu yaşayan Ramo, Sibel'in mezarının başında ağladı.





ESRA BİLGİÇ RAMO'DAN AYRILDI MI?

Ramo'da Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılacağıyla iglili çıkan iddialara, "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler" şeklinde cevap vermişti. Dizinin final sahnesinde, Ramo'nun Sibel'in mezarının başında ağlaması, 'Sibel öldü' iddialarını güçlendirdi.

Ancak Esra Bilgiç, sosyal medya hesaplarından veda mesajı paylaşmadı. Ramo'nun resmi hesaplarından da Sibel rolündeki Esra Bilgiç'le ilgili veda mesajı paylaşılmadı. Ancak daha önce diziye veda etmiş olan Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek için resmi hesaplar üzerinden veda paylaşımları yapılmıştı. Sosyal medyada, Sibel'in ölmediği ve düşmanları tarafından kaçırıldığı iddiaları ortaya atıldı.