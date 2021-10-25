Ramo'dan Kalp Yarası'na bomba transfer! Gizemli karakteriyle olayların seyrini değiştirecek

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, zengin oyuncu kadrosuna bir yeni ismi daha ekledi. Ramo dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Bora Cengiz, Mirza karakteriyle diziye dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu ve medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, bu sezonun en sevilen projeleri arasında yer alıyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam eden Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncunun daha katıldığı öğrenildi.

RAMO'NUN YILDIZI BORA CENGİZ GELİYOR

''Ramo'' ve ''Alev Alev'' dizilerindeki performansıyla büyük beğeni kazanan Bora Cengiz'in adı, bu sezon ''Sadakatsiz'' dizisiyle anılmıştı.

Ancak Bora Cengiz'in senaryo değişikliğine giden Sadakatsiz'de hayat vereceği rol iptal edildi. Hal böyle olunca başarılı oyuncu, gelen diğer teklifleri değerlendirmeye başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bora Cengiz, ''Kalp Yarası'' dizisinden gelen teklifi kabul etti. Bora Cengiz'in, 17. bölümle birlikte diziye dahil olacağı öğrenilirken gizemli bir karaktere hayat vereceği belirtildi.