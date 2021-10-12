Ramo'nun yıldızı EDHO'ya geliyor! Bu sezon çok konuşulacak

Ramo'nun yıldızı EDHO'ya geliyor! Bu sezon çok konuşulacak

ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bir bomba transfer haberi daha geldi. Ramo dizisiyle bir kez daha adından söz ettiren İlker Aksum, sevilen dizinin kadrosuna dahil oldu.

6 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ve yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezonu bomba gibi açmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yedinci sezon çekimleri bu hafta başlıyor.

Yedinci sezonunda unutulmaz bölümlerle ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yaptığı transferlerle adından söz ettirmeye de devam ediyor.

200. bölümünün 26 Ekim tarihinde ekrana gelmesi planlanan dizi ile ilgili hayranlarını bir hayli sevindirecek ibr gelişme yaşandı.

RAMO'NUN YILDIZI İLKER AKSUM EDHO'DA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni sezonda 12 oyuncuyu kadrosuna katan diziye, Cemal Hünal'ın yanı sıra bir ünlü ismin daha konuk olacağı öğrenildi.

Ramo dizisinde hayat verdiği Hasan karakteriyle adından söz ettiren ve şimdilerde Kanunsuz Topraklar'da boy gösteren İlker Aksum, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.