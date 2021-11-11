Ramo'nun yıldızı yeni dizisini seçti! Kırmızı Oda'ya geliyor

Farklı hikayesi ve oyuncularıyla dikkat çeken TV8'in rekortmen dizisi Kırmızı Oda'dan izleyicisini sevindirecek bir transfer haberi geldi. Ramo'nun Bücür'ü Deniz Gürzümar, Kırmızı Oda'ya dahil oldu.

Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, ikinci sezonunda da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği ve başrolünde Doktor Manolya Hanım rolüyle Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, travmatik insan öyküleri kadar konuk oyuncularıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Senaryosunu Deniz Gürlek ile Melek Seven'in kaleme aldığı ve cuma akşamlarına damgasını vuran diziden bir transfer haberi daha geldi.

DENİZ GÜRZÜMAR KONUK OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmenliğini Başak Soysal ile Ali Balcı'nın üstlendiği diziye, son olarak Ramo dizisinde Bücür karakteriyle izleyici karşısına çıkan Deniz Gürzümar ile usta oyuncu Ayten Uncuoğlu konuk oluyor.

Ayten Uncuoğlu, dizide Ayta Sözeri'nin hayat verdiği Keklik karakterinin annesi Füruzan'ı canlandıracak. Deniz Gürzumar da Keklik'in kardeşine hayat verecek.