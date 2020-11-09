Rampage Büyük Yıkım filmi konusu nedir? Rampage Büyük Yıkım hangi kanalda?

Bu akşam televizyonda sinemaseverler ile buluşacak Rampage Büyük Yıkım filmi merakla bekleniyor. İzleyecek olanların merak ettiği Rampage: Büyük Yıkım konusu ve oyuncuları hakkında detaylar...

Yönetmen koltuğunda Brad Peyton'un yer aldığı 2018 yapımı Rampage: Büyük Yıkım filminde başrolü Dwayne Jason ve Naomie Harris paylaşıyor. 9 Kasım akşamı ekranlara gelecek filmin konusu nedir, hangi kanalda ve saat kaçta olduğu araştırılıyor.

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

İnsanları kendinden uzak tutan bir Primatolog olan Davis Okoye, doğumundan beri bakımıyla ilgilendiği oldukça zeki bir goril ile arasında inanılmaz bir bağ kurar.

Oldukça nazik olan maymun, uygulanan yanlış bir deney sonucu korkunç bir canavara dönüşür.

Konu ile ilgili araştırma yapıldıkça, benzer şekilde dönüştürülmüş birçok yırtıcı hayvan keşfedilir.

Davis, küresel bir afetin oluşmasını engellemek, genetiği değiştirilmiş hayvanları kurtarmak için, gözden düşmüş bir genetik mühendisi ile birlikte harekete geçer.

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Jeffrey Dean Morgan,

Joe Manganiello,

Dwayne Johnson,

Malin Akerman,

Naomie Harris

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Rampage: Büyük Yıkım filmi 9 Kasım Pazartesi günü ATV ekranlarında saat 20.00 ve 00.40'ta izleyicilerle buluşacak.