Rap dünyası yasta! Beta Berk Bayındır kimdir, kaç yaşında, nasıl öldü?

Türkçe rap şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran "Beta" lakaplı Berk Bayındır, hayatını kaybetti. Beta'nın sevenleri ise "Beta öldü mü, Berk Bayındır kimdir, kaç yaşında, nasıl öldü" merak ediyor.

Türkçe rap dünyasında tanınan isimlerden biri olan Beta lakaplı Berk Bayındır'dan acı haber geldi.

Berk Bayındır İstanbul Kağıthane’de yaşadığı lüks rezidansın 8.katından düşerek hayatını kaybetti.

Rapçi Server Uraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Canım kardeşim Beta Berk Bayındır’ı bu sabah kaybettik. İçimiz yanıyor, bu süreçte bizlere ve ailesine anlayış gösterip aramazsanız sevinirim. Onu son kez uğurlamak isteyenler için cenaze bilgileri belli olduğunda bilgilendireceğim." ifadelerini kullandı.

Beta'nın ölümü sevenlerini ve rap camiasını yasa boğarken, hayatına dair detaylar da merak konusu oldu.

Sosyal medya hesabındaki son paylaşımlarından geçtiğimiz aylarda trafik kazası geçirdiği öğrenilen Beta'nın ölümü şüpheli oldu.

Beta Berk Bayındır kimdir, kaç yaşında, nasıl ve neden öldü soruları gündemde yerini aldı.

Beta Berk Bayındır kimdir?

Rap müzik dünyasının sevilen isimlerinden Beta Berk Bayındır, 1989 yılında aslen İstanbul’da dünyaya gelmiş, çok küçük yaşlarda müzik ve oyunculuk ile ilgilenmeye başlamıştır.

Müzik dünyasına 2004 senesinde A2Bt adlı albüm ile giriş yapan Beta Berk Bayındır, 2. albümünü ise 2005 yılında Cümle Alem’den 250,’Çürük Yarınlar ismiyle müzik severlere sunmuştur.

2006 senesinde Batuğ ile birlikte Antisistem isimli grubu kurmuş, Manik Depresif isimli albümü hazırlamış aynı yıl gruba Deniz Gürzumar dahil olmuş ve Sistem Yalakaları isimli albümü çıkarmıştır. 2007’de Olympos Production bünyesine dahil olarak Hesap Mı? ve Deşifre isimli albümlere imzasını atmıştır.

İnternet dünyasında ise 2006 yılında sevenleri ile buluşmuş 2008’de Pişti albümü ile asıl çıkışını gerçekleştirmiştir. Ardından Beton, Dokuz, Bu İşte Bir Terslik Var albümlerini müzik severler ile buluşturan Bayındır, ilk sahne performansını ise 2005 senesinde May Fest ve Khas Fest’te gerçekleştirmiştir. 2009 yılından bu yana Türkiye’de 40’ın üzerinde ile gitmiş ve sayısız konser vermiştir.

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi alan Beta Bayındır, Krem ve Paramparça dizilerinde rol almış, 2010 senesinde Fox Tv ekranlarında Osmantan Erkır TV programında yaratmış olduğu karakterler ile skeçler hazırlamıştır.

Beta Berk Bayındır öldü mü?

Beta" lakabıyla tanınan 31 yaşındaki ünlü rapçi Berk Bayındır ikamet ettiği rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Bayındır'ın şüpheli ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu'na götürüldü.

Büyük bir şok yaşayan rapçi Berk Bayındır'ın kız arkadaşı Simla Ener, "Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum" diye konuştu.

Oğlunun ölüm haberini alınca olay yerine koşan acılı baba Nezih Bayındır ise, "Oğlum Berk Bayındır " Beta" olarak tanınıyordu kendi piyasasında. 31 yaşında gencecik bir fidan bu şekilde. Yalnız yaşıyordu, kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti. Dün biz ailecek beraberdik. Yemek yedik. İyiydi" dedi.

Motor kazası geçirmişti

Ölümü hakkında intihar şüpheleri gündeme gelen Beta Berk Bayındır'ın 8 ay önce motor kazası geçirdiği ve ameliyat olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bayındır, sevenlerine şu mesajı yazmıştı:

"Yaşadığım motor kazasıyla, sevenlerimi endişelendirdiğim için çok üzgünüm. Bana olan inancınız sayesinde güçlü kalabiliyorum. Hâlâ hastanedeyim önümde bir riskli ameliyat daha var. Sağ bacağım alçıda ama his var, yakında yürüyebileceğimi söylüyor doktorlar. Omurgamda ve kaburgamda kırıklar oluşmuş. Ziyaretler, solunumdaki sorunum ve salgın nedeniyle kısıtlanmış durumda. Hepinizi yanımda hissediyorum zaten. Yoğun ilginize minnettârım, umarım hastaneden çıkıp size müjdeler verebilirim."