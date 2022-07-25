Rapçi Ceza'nın konserinde ortalık karıştı! Sahneye atladı...

Ünlü rapçi Ceza, Gebze'de konser verdi. Konser sırasında alkollü gençler arasında kavga çıkarken, Ceza'ya sarılmak isteyen bir hayranı ise sahneye atladı.

Ceza, Türkçe Rap müziğinin önde gelen isimlerinden birisi...

1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ceza, 45 yaşındadır.

Gerçek adı Bilgin Özçalkan olan Ceza, her şarkısıyla milyonlarca dinleyiciyi kendine hayran bırakıyor.

Rap müziğine küçük yaşlarda merak saran Ceza, aynı zamanda oyuncu ve söz yazarıdır.

Rap dünyasında çok geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceza, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Ünlü rap sanatçı Ceza, son olarak Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konser verdi.

Mevlana Pazar Yeri’nde düzenlenen konserine on binlerce müziksever katıldı.

Ceza’nın sahneye çıkmasıyla birlikte, kalabalık bir anda coşkuya büründü.

İHA'nın haberine göre; ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserde kavga çıktı

Ancak konser sırasında alkollü oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı.

Daha da büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri gençleri ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Kendisini sahneye attı

Bu sırada sahnede yer alan Ceza da, kavga eden şahıslardan sakinleşmelerini istedi.

Bir hayranı ise ünlü sanatçıya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.

Ceza’nın yanına kadar giden şahıs, görevliler tarafından sahneden indirildi.