Rapçi Drake prezervatife acı sos döktü iddiası! Sebebini duyan bir daha şok oldu...

Rapçi Drake prezervatife acı sos döktü iddiası! Sebebini duyan bir daha şok oldu...

Rap yıldızı Drake hakkındaki ilginç bir iddia sosyal medyada hızla yayıldı. Flörtleştiği modelle bir gece geçiren Drake ilişkinin ardından yaptığı hareketle şoke etti.

Noel günü sokaklarda para dağıtan Kanadalı şarkıcı Drake akılalmaz bir iddia ile gündemde.

Daha önce Sophie Brussaux ile tek gecelik ilişki yaşayan ve yıllar sonra çocuğu olduğunu kabullenmek zorunda kalan Drake benzer bir olay yaşamamak için belli ki ilginç önlemler alıyor.

Bir modelle görüşen ve otelde içki içip vakit geçiren Drake ilişkinin ardından yaptığı iddia edilen bir hereketle akıllara durgunluk verdi.

DRAKE'İN HAMİLELİK ÖNLEMİ

Sosyal medyada ve dış basında konuşulan iddiaya göre Drake flörtleştiği modelle ilişki yaşadıktan sonra kondomunu çöpe attı.

Model ise ardından bu kondomu alarak hamile kalmak için kendince bazı girişimlerde bulundu.

ACI SOS DÖKTÜ

Ancak modelin beklemediği bir şey oldu. Modelin vajinasında yanma olmasıyla Drake'in prezervatife acı sos döktüğü ortaya çıktı.

Akılalmaz bu iddia sonrası Drake'in dava edileceği gündemde yer aldı.