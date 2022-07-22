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    Rapçi Murda'nın yüzüne para fırlattı! 'Dansöz müyüz'

    Hayranlarıyla buluşan rapçi Murda, sahnedeyken kendisine para fırlatan seyircisine tepki gösterdi. Murda'nın verdiği tepki görenleri şoke etti.
    • 22.07.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 11:43
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    Rapçi Murda'nın yüzüne para fırlattı! 'Dansöz müyüz'

    Rap müziğin bilinen ismi Murda, asıl adıyla Önder Doğan, son günlerde O Ses Rap'te birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise ile gündemde...

    Bodrum Antik Tiyatro’da konser veren Murda’nın sahnesine Hadise konuk olmuştu.

    Murda, Hadise ile konserinde yaptığı dans ile sosyal medyanın en çok konuşulanlar arasında yer almıştı.

    Hadise ile yaptığı şov ile gündem olan rapçi, önceki gün hayranlarıyla bu bir beach club'ta buluştu.

    Popbizde'nin haberine göre Murda'nın konseri sırasında bir seyirci sahneye para attı.

    Bu harekete kızan Murda, para atan seyircisini azarladı.

    O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

    "Dansöz müyüz"

    Şarkısını yarıda keserek tepki gösteren ünlü rapçi, para atan seyirciye "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım rahat ol!" ifadelerini kullanarak tepki verdi.

    Rapçi Murda sahneye para fırlatan hayranına sinirlendi

    Rapçi Murda nın yüzüne para fırlattı! Dansöz müyüz #1

    Rapçi Murda nın yüzüne para fırlattı! Dansöz müyüz #2

    Rapçi Murda nın yüzüne para fırlattı! Dansöz müyüz #3


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