Sosyal medyaya düşen görüntülerde Ahmet Çakar'a yönelik sözleriyle dikkat çeken Kütahyalı, gelen tepkilerin ardından "Video kesiti 6 ay önce yaptığımız bir geyik şakadır" dedi.

Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Ahmet Çakar ile ilgili TikTok paylaşımı sosyal medyadanın gündemine oturdu.

Rasim Ozan Kütahyalı, "Ahmet Çakar hastalanmıştır" ifadesiyle paylaştığı videoda, Çakar'a göndermede bulundu.

"HOCAYI KAYBETTİK, PAMUĞU BEN TIKAYACAĞIM"

Kütahyalı, "Çok üzgünüz Ahmet hocayı kaybettik. Yarın Şakirin Camii'nde kılınacak namazdan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedeceğiz. Lütfen sevenler gelsin, bütün hakem camiası gelsin. Vasiyeti gereği ona pamuğu ben tıkayacağım. Vasiyet etti. Yapacağım bir şey yok. Pamuğu tıkamak zorundayım." sözleriyle dikkat çekti.

Rasim Ozan Kütahyalı: Ahmet Çakar'a pamuğu ben tıkayacağım ViDEO

"TİKTOK HESABIM YOKTUR"

Tepkilere sebep olan videonun ardından Kütahyalı'dan açıklama geldi.

Twitter hesabı üzerinden görüntülerin eski bir tarihe dayandığını belirten Kütahyalı, "Benim hiçbir TikTok adresim yoktur. Hiçbir TikTok paylaşımım yoktur. TikTok’ta benim adımı kullanan herkese ve bu yalan haberleri yapan tüm yayın organlarına dava açacağım.

"6 AY ÖNCE ÇEKİLEN GEYİK ŞAKASI"



Video kesiti de 6 ay önce Devrim Zengi’nin telefonundan çekilen Ahmet Çakar’a yaptığımız bir geyik şakadır." ifadelerini kullandı.