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    Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara döndü

    Canlı yayında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan ve 10 ay hapis cezası alan Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV ekranlarına döndü.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 23:17
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    Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara döndü

    Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Rasim Ozan Kütahyalı, Boşnaklar için söylediği sözlerden dolayı, ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 10 ay hapis cezası almıştı.

    BEYAZ FUTBOL'A GERİ DÖNDÜ

    Bugün mahkemenin hakkında karar verdiği Rasim Ozan Kütahyalı, uzun bir aradan sonra  Beyaz TV ekranlarına geri döndü.

    Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara döndü-Video

    Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara döndü #1

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