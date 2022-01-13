Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı'nın sataşmasına cevap verdi

Yayınladığı video ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelişkisini ortaya koyan Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı'nın bu çelişkinin üzerine gidemediğini sorguladı.

Gazeteci Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuk etti.

Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na; Rasim Ozan Kütahyalı'nın Adem Metan'a verdiği röportajda kullandığı ifadeleri sordu.

FATİH ALTAYLI İSİM VERMEDEN RASİM OZAN'A SATAŞTI

"Birkaç günden beri, hükümet adına konuştuğunu iddia eden, kimi gazeteciler... Gazeteci demek belki doğru değil ama... Birileri diyeyim.. Diyorlar ki; seçimden sonra taraflardan biri Silivri'ye gidecek, seçim atmosferi çok gergin olacak.. Siz nasıl bir seçim atmosferi bekliyorsunuz" diyen Fatih Altaylı'ya Kemal Kılıçdaroğlu, "Fatih Bey, bizim ülkede demokrasi yokki. Hangi demokrasiden söz edeceğiz. İnsanlar çıkıp bir bildiri okuyacaklar başka bir şey değil.. Baskı, cop.. Her şey var. Nasıl yapacak bu insanlar. Ülkede demokrasi olsa, zaten bir sorun olmaz ki. Ülkede anayasa da askıda. Yok öyle bir anayasa falan.." şeklinde cevap verdi.

RASİM OZAN 4 TWEET'LE CEVAP VERDİ

Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı'nın bu sözlerine Twitter hesabından bu diyalogların yer aldığı videoyu paylaşarak yanıt verdi.

Rasim Ozan Kütahyalı, şunları söyledi:

"Fatih Altaylı’nın çok izlenen Kılıçdaroğlu programında bu bölümü bana da bir dostum attı. Altaylı burada benim Adem Metan söyleşimde söylediklerimden alıntı yapıyor ve soruyor. Kemal Bey ise çok çelişkili konuşuyor. Videoyu izleyin, yoruma devam edeceğim.

"HEM DİKTA REJİMİ VAR DİYORSUN HEM DE DEMOKRATİK YOLLA DİKTATÖRLÜK YIKILACAK!"

Sevgili Kemal Bey, hem bu ülkede demokrasi yok, hukuk yok, dikta rejimi var, diyorsun; hem de demokratik yolla diktatörlük yıkılacak! Korku iklimi yaratmayalım, diyorsun. Hangi diktatörlük sandık ile gitmiş? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu sevgili Kemal Bey?

"FATİH ALTAYLI BU ÇELİŞKİYE KARŞI SORMAN GEREKMEZ MİYDİ.."

Fatih Altaylı, çok izlenen bomba bir yayın yaptın, bravo da senin de böyle bir çelişkiye karşı sual sorman gerekmez miydi? Eğer Türkiye’de dikta rejimi varsa sandıkla diktatörlük rejimi nasıl yıkılır Kemal Bey? Tarihte demokratik yolla yıkılmış tek bir diktatörlük yok. Var mı?

BEN GERÇEKLERİ SÖYLÜYORUM, MERAL AKŞENER DE ONAYLIYOR

Fatih Altaylı bu videoda bana laf attığın, o 1 saatlik Adem Metan söyleşisinde ben gerçekleri söylüyorum. Tek ben değil, muhalif DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da “Türkiye dörtnala bir felakete gidiyor” diyor. Meral Akşener de Uysal’ı onaylıyor ortak basın toplantılarında."

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Adem Metan'a verdiği röportajın tamamını izlemek için tıklayın