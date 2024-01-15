Rasim Ozan Kütahyalı'dan tepki çeken paylaşım: "Fenerbahçe’yi şampiyon yaptıracaklar" Köşe yazarı ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı yaptığı şampiyonluk paylaşımı ile gündeme geldi. İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın o paylaşımı...

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Açıklamaları ve yorumları ile gündemden düşmeyen Rasim Ozan Kütahyalı son paylaşımı ile yeniden gündeme oturdu.

Rasim Ozan Kütahyalı Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü yorumcu bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon yapılacağını iddia ettiği paylaşım ile tepki topladı.

Fenerbahçe'yi şampiyon yaptıracaklar

Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptıracaklar sözleriyle sosyal medyada gündeme oturdu.

X(Twitter) hesabından bir paylaşım yapan Rasim Ozan Kütahyalı şu ifadeleri kullandı;

"Başta Ali Koç olmak üzere tüm Fenerbahçelileri şimdiden tebrik ediyorum… Ne yaptılar ne ettiler, bu sezon başardılar… Bu sene Fenerbahçe’yi şampiyon yaptıracaklar… Geri kalan haftalar formalite ve prosedür… At binenin, Kılıç kuşananın. 2023-24 sezonu bitti gitti artık…"

Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu paylaşımı sosyal medyada tepki topladı. Fenerbahçeli taraftarlar bu paylaşımın altına binlerce yorum yaptı.