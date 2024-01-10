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Açıklamaları ve yorumları ile sık sık adından söz ettiren Rasim Ozan Kütahyalı son açıklaması ile yeniden gündeme geldi.
Rasim Ozan Kütahyalı katıldığı bir programda yaptığı şampiyonluk tahmini ile dikkat çekti.
Ünlü yorumcu sezon sonunda şampiyon olmasını beklediği takımı açıkladı. İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın şampiyonluk tahmini...
Galatasaray şampiyon olur
Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray'ın şampiyon olacağını söyledi. Rasim Ozan "Sezon sonu Galatasaray 1 puan farkla şampiyon olur." sözleriyle sosyal medyada gündeme oturdu.