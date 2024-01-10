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Rasim Ozan Kütahyalı'dan şampiyonluk tahmini: "1 puan farkla şampiyon olur"

Rasim Ozan Kütahyalı'dan şampiyonluk tahmini: "1 puan farkla şampiyon olur" Köşe yazarı ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı yaptığı şampiyonluk tahmini ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Rasim Ozan'ın o tahmini...